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Yeni yönetim görev dağılımı yaptı
"Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Sponsorluk ve İş Geliştirme Sorumlusu Serkan Kılıç, Dış İlişkiler Sorumlusu Nevzat Kaya, Yatırım Ve Proje Sorumlusu Taner Fikret Saral, Hukuk İşleri Sorumlusu Kemal Ertürk, Genel Sekreter Sami Karaman, Başkan Yardımcısı Derviş Köz, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Tesisler ve İnşaatlar Sorumlusu Coşkun Öztürk, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gözde Atasoy, Amatör Branşlar Sorumlusu Semih Hekimoğlu, İdari İşler Sorumlusu Hüseyin Ekşi, U19 Takım Sorumlusu Ali Beyazlı, TS Club Sorumlusu Fatih Solak, TS Club Yurt Dışı Tanıtım Pazarlama İmdat Yılmaz, Sponsorluk ve Projeler Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık."
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