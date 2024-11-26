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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un gollerinin yarısı Banza'dan

Trabzonspor'un gollerinin yarısı Banza'dan

Bordo-mavili takımın, Süper Lig'de bu sezon attığı 17 golün 8'ini Braga'dan kiralanan Simon Banza kaydetti. Gol krallığı yarışında Beşiktaşlı Immobile ile zirveyi paylaşan Banza, geçen sezon bordo-mavililerin golcü oyuncusu Onuachu'nun da ilk 9 maçlık performansını geride bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 11:19
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Trabzonspor'un gollerinin yarısı Banza'dan

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımının bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yallarındaki en etkili ismi oldu.

Simon Banza, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavili takımda forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı.

Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında birer kez topu ağlara gönderdi.

ONUACHU'NUN 9 MAÇLIK PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Simon Banza, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da 15 gol ile ligi tamamlayan Paul Onuachu'nun ilk 9 maçlık performansını geride bıraktı.

Demokratik Kongolu oyuncu 9 lig maçında 8 gol kaydederken, Onuachu ise aynı sürede 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Simon Banza, ligin ilk 13 haftasında en çok skor üreten iki oyuncudan biri oldu.

Demokratik Kongolu futbolcu, ligin gol krallığı yarışında zirveyi Beşiktaşlı Ciro Immobile ile paylaşıyor.

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