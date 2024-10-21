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Haberler Trabzonspor

Fırtına'da dikkat çeken Visca detayı! Gol attığı maçlarda...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i Edin Visca'nın 90+1'de gelen golüyle mağlup etti. Maçın ardından Visca'yla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fırtına'nın Boşnak yıldızın gol attığı maçların büyük bir çoğunluğunu galip tamamladığı görüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Fırtına'da dikkat çeken Visca detayı! Gol attığı maçlarda...

Başakşehir'i sahasında 90+1'de attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Edin Vişça sahneye çıktı. Kritik bir anda 3 puanı getiren bordo-mavili yıldızın takımına verdiği gol katkısı bir kez daha gözler önüne serildi. 2021-2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a gelen Bosna Hersekli isim, Süper Lig'de 73 maçta 14 gol attı, 21 asist yaptı. Deneyimli yıldızın gol attığı 13 farklı maçta Trabzonspor 11 galibiyet elde etti.

2 GALİBİYETE DE ETKİ ETTİ

Karadeniz devi, Vişça'nın gol kaydettiği maçlarda sadece 2 kez kaybetti. Bu sezon hem sakatlık hem de kırmızı kart sıkıntıları yaşamasına karşın 5 lig maçında 2 gol atan başarılı oyuncu, Trabzonspor'un bu sezon aldığı 2 galibiyete de doğrudan etki etti. Vişça, 3-2'lik Konyaspor ve 1-0'lık Başakşehir galibiyetlerinde öne çıkmayı başardı. Bu iki galibiyet de iç sahada geldi. Öte yandan deneyimli oyuncu Trabzonspor'da 2022 yılından beri 90 resmi maçta oynarken, rakip filelere 17 gol attı ve 30 asist yaptı.

BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI

Edin Vişça, Trabzonspor kariyerinde 2.5 senede kulüp tarihine geçen başarılarda yer aldı. 2021-22 sezonundaki şampiyonlukta devre arasında gelip, 5 gol 5 asistlik katkı veren Vişça, 2022'deki TFF Süper Kupa'da da Sivasspor'a karşı alınan 4-0'lık zafere 2 asistle destek sundu.

FORMAYI KAPTI

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor'da göreve başladığı süreçte en güvendiği isimlerin başında Edin Vişça geliyor. Bosna Hersekli yıldız, Şenol Güneş yönetiminde tüm maçlara ilk 11'de çıktı. Sadece kırmızı kart cezası nedeniyle Gaziantep ve Kayserispor maçlarını kaçıran Vişça, Şenol Güneş ile 4 lig maçında 266 dakika süre aldı, 2 gol attı.

ŞANSSIZLIKLAR YAŞADI

Bordo-mavili forma altında başarılar kadar şanssız dönemler de yaşayan Edin Vişça, 2022-2023 sezonunda sol kolundaki kırık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kaldı ve 16 resmi maçta yer alamadı. Vişça aynı sezon bu kez omzunda köprücük kemiğindeki kırık oluşunca 1 ay kaçırdı, 11 maçta forma giyemedi.

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