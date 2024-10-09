  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Çok transfer başarıyı getirmez

Güneş: Çok transfer yapmak veya çok para harcamak başarıyı garanti etmez. Fatih hocanın dediği gibi, akıl yoksa işe yaramaz. Parayı değil oyuncuyu yarıştırıyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çok transfer başarıyı getirmez

İzmir Spor Zirvesi dün yapıldı. "Efsanelerle Futbol" oturumunda efsane teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok transfer yapmak veya çok para harcamak başarıyı garanti etmez. Fatih hocanın da dediği gibi, akıl yoksa işe yaramaz. Çok olsa da yaramaz. Para bir araçtır, asıl amaç futbolcu yetiştirmektir. PSG'nin parası çokken Monaco ile Lille şampiyon oldu. Üretim de olmalı yarışma da olmalı. Bunu yapan Barcelona üretmiyor mu? Bizde bu sisteme geçmek için kulüpler sancılı, başkan, hoca kendini göstermek istiyor. O zaman parası varsa harcanıyor. Hatta borçlanıyor. Bugün kulüplerin borçlanarak yarışması sağlıksız bir durumdur, doğru da değildir. Düzeltmek devletin, federasyonun, ilgili kuruluşların görevi olmalı. Parayı yarıştırmıyoruz, futbolcuları yarıştırıyoruz" ifadesini kullandı.

HERKES AYNISINI YAPSIN

Trabzonspor'un Bankalar Birliği'nden çıkması ile ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş şunları söyledi: "Zannediyorum, borsa işlemleri ile bir işlem yapıldı. Faize çok büyük miktarda para gidiyordu; bunu azaltmak için bazı adımlar attılar. Trabzonspor'un faizden kurtulmak için yaptığı hamle, aslında tüm kulüpler için geçerli olmalı. Kulüplerin daha az harcama yapması gerekiyor. Çok harcama yapsan da sonuçta bir tane şampiyon çıkıyor."

F.Bahçe'ye Hollandalı sağ bek!
G.Saray'a yeni '1 numara' Chelsea'den
DİĞER
Son dakika haberleri: Transferde en çok harcama yapan hocalar açıklandı! Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor | İran'dan İsrail'e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye'ye geliyor
Cenk'in yerine yıldız golcü gelecek!
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF açıkladı: MHK'ye yabancı hakem! TFF açıkladı: MHK'ye yabancı hakem! 23:58
Fatih Terim'den Jose Mourinho sözleri! Fatih Terim'den Jose Mourinho sözleri! 23:58
Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti 23:58
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! 23:58
Fethiyespor penaltılarda turladı Fethiyespor penaltılarda turladı 23:58
En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim 23:58
Daha Eski
G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... 23:58
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok 23:58
Kırıkkale FK deplasmanda turladı! Kırıkkale FK deplasmanda turladı! 23:58
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı 23:58
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt 23:58
Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi 23:58