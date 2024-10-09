Çok transfer başarıyı getirmez

İzmir Spor Zirvesi dün yapıldı. "Efsanelerle Futbol" oturumunda efsane teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok transfer yapmak veya çok para harcamak başarıyı garanti etmez. Fatih hocanın da dediği gibi, akıl yoksa işe yaramaz. Çok olsa da yaramaz. Para bir araçtır, asıl amaç futbolcu yetiştirmektir. PSG'nin parası çokken Monaco ile Lille şampiyon oldu. Üretim de olmalı yarışma da olmalı. Bunu yapan Barcelona üretmiyor mu? Bizde bu sisteme geçmek için kulüpler sancılı, başkan, hoca kendini göstermek istiyor. O zaman parası varsa harcanıyor. Hatta borçlanıyor. Bugün kulüplerin borçlanarak yarışması sağlıksız bir durumdur, doğru da değildir. Düzeltmek devletin, federasyonun, ilgili kuruluşların görevi olmalı. Parayı yarıştırmıyoruz, futbolcuları yarıştırıyoruz" ifadesini kullandı.

HERKES AYNISINI YAPSIN

Trabzonspor'un Bankalar Birliği'nden çıkması ile ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş şunları söyledi: "Zannediyorum, borsa işlemleri ile bir işlem yapıldı. Faize çok büyük miktarda para gidiyordu; bunu azaltmak için bazı adımlar attılar. Trabzonspor'un faizden kurtulmak için yaptığı hamle, aslında tüm kulüpler için geçerli olmalı. Kulüplerin daha az harcama yapması gerekiyor. Çok harcama yapsan da sonuçta bir tane şampiyon çıkıyor."