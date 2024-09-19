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Haberler Trabzonspor

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in Avrupa maçları yüzünden ertelenen 3. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Ligde henüz galibiyet elde edemeyen ve son olarak Beşiktaş derbisinden 1 puanla ayrılan bordo-mavililerde tek hedef 6 puan. Mehmet Türkmen'in yöneteceği maçta kırmızı kart cezalısı Vişça ve sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Öte yandan Banza, Serdar Saatçi ile Cham da Kayserispor karşısında süre almayacak. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 18:30
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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 6 eksikle sahaya çıkacak olan bordo-mavililer, yeni sezonda ligin ilk galibiyetini hedefliyor. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Denswil, Batagov, Eren, Mendy, Okay, Bardhi, Ozan, Orsic, Draguş.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Mehmet, Morte, Ramazan, Cardoso.

6 EKSİKLE SAHAYA ÇIKACAK

Bordo-mavili takımda yeni transferler Banza, Serdar Saatçi ile Cham, transferleri Kayseri maçının ilk oynanacağı tarih olan 26 Ağustos'tan önce gerçekleşmediği için bugün yok. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Vişça, sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen de bu maçta forma giymeyecek.

GÜNEŞ'TEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Çıktığı ilk maçta Beşiktaş'tan puan alan Şenol Güneş, oyuncularına, "Çok iyi bir duruş sergilediniz ama kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu Kayserispor maçında başarın" dedi. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor ile Kayserispor, 45'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor'un 26, Kayserispor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 44'ü Süper Lig, 14'ü 2'nci Lig ve 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26'sı Trabzonspor'un, 9'u Kayserispor'un galibiyetiyle tamamlanırken 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

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