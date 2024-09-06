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Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 13:58
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Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından istasyonlu kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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