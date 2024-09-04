Efsane döndü

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından sonra hızla harekete geçen Trabzonspor yönetiminde Şenol Güneş isminde karar kılınmıştı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında 'Güneş' ismi ön plana çıkınca Başkan Ertuğrul Doğan, 72 yaşındaki hocayı önceki gün İstanbul'a davet etti. Öğle saatlerinde Trabzon'dan uçağa binen Güneş saat 16.00'da Başkan Doğan'ın Zincirlikuyu'daki ofisine geldi. İlk yüz yüze görüşme sonrası A Spor'a konuk olan Başkan Ertuğrul Doğan, "Asıl görüşme yarın. Perşembe günü yeni hocamız idmana çıkar" diyerek düne işaret etmişti. Planlandığı gibi taraflar dün saat 13.00 sularında yeniden bir araya geldi.

EFSANE FUTBOLCU VE HOCA

BU kez Asbaşkan Zeyyat Kafkas da görüşmeye yer aldı ve yapılan görüşmeler sonrası 2 yıllık anlaşma sağlandı ve Karadeniz devindeki 5. Güneş dönemi resmen başlamış oldu. Yarın takımla ilk idmanına çıkacak olan tecrübeli hoca, 2012-13 sezonunda ayrıldığı bordo mavili takıma 11 yıl sonra geri dönmüş oldu. 1974 yılında Trabzonspor'u Türkiye 2. Futbol Ligi'nden en üst lige çıkaran Şenol Güneş, kulübüyle 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 ve 1984 yıllarında 6 kez Türkiye 1. Lig şampiyonu oldu ve Karadeniz devinin 4. büyük olmasına önemli katkılar sağladı. Ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

BİN 112 DAKİKA GOL YEMEDİ

Trabzonspor'un Türkiye 1. Ligi'nde 3 büyüklerin hakimiyetine son verip 4. büyük olarak bu yarışa dahil olmasında en büyük payı olan oyuncu olan Güneş, halen kırılamamış olan Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekoru (bin 112 dakika) ve bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol) olma rekorlarını bu dönemde kırdı.

TRABZONSPOR'UN YENI TEKNIK DIREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ OLDU

Bordo mavililer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şenol Güneş'in sık sık kullandığı bordomavi kravat fotoğrafını paylaştı ve Güneş'in 5. dönemine atıfta bulunarak "Ef5sane" ifadesini kullandı.

EN ÖNEMLİ BAŞARILARI

Milli Takım Fransa'ya karşı ilk galibiyetini Şenol Güneş yönetiminde aldı. 2 Güneş, Cumhuriyet tarihimizde görevine 5'te 5 ile başlayan ilk Milli Takım hocası oldu. 3 Fransa'ya karşı tarihimizde iç sahada ilk golü Şenol Güneş yönetiminde attık. 4 2002 yılında Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihimizde bir ilki gerçekleştirdi. 5 Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş ile 6 maçta 14 puan toplayan Şenol Güneş, gruplarda en fazla puan toplayan hoca oldu. 6 Devler Ligi'nde Beşiktaş ile maç kaybetmeden gruplardan çıkmayı başaran Şenol Güneş, bunu bir Türk takımı ile başaran ilk teknik direktördü. Bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruplardan çıkmayı başaran tek hoca olarak tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 11 gol atan Beşiktaş'ta Şenol Güneş bu alanda da Türk takımları arasında rekor kırdı. Beşiktaş'ın başında Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 galibiyet alan Şenol Güneş, Türk futbol tarihinde gruplarda en fazla maç kazanan isim olmayı başardı.

Şenol Güneş'in kariyeri

1974 yılında Trabzonspor'u Türkiye 2. Futbol Ligi'nden en üst lige çıkaran Şenol Güneş, kulübüyle 1976, 1977, 1979, 1980,

1981 ve 1984 yıllarında toplam 6 kez Türkiye 1. Lig şampiyonu oldu. Ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Antrenörlük kariyerine 1988'de Trabzonspor'da Metin Türel'in yardımcısı olarak başladı. Aynı yıl Trabzonspor'un teknik direktörü oldu ve takımı ligi beşinci sırada bitirdi. Daha sonra Boluspor ve İstanbulspor'da çalıştı.

1993 yılında Trabzonspor'a dönen Güneş, 150 maçta 2.14 puan ortalaması elde etti ve 1995'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 1997'de Trabzonspor'dan ayrıldı, ardından Antalyaspor ve Sakaryaspor'u çalıştırdı.

2000 yılında Milli Takım'ın başına geçti ve 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi üçüncülüğe taşıyarak tarihi bir başarı elde etti. Aynı başarıyı 2003 Konfederasyon Kupası'nda da tekrarladı ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

Güneş, 2005 yılında kısa bir süre için Trabzonspor'a döndü ve daha sonra Güney Kore ekibi FC Seoul'un teknik direktörü oldu. Aralık 2009'da Trabzonspor'a yeniden gelen Güneş, 2010 Türkiye Kupası ve 2010 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı ve 2010-11 sezonunu lig ikincisi olarak tamamladı.

2014'te Bursaspor'u çalıştıran Güneş, bir sonraki sezon Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. Ayrıca, 2016-17 Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve 2017-18 Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup lideri olarak son 16'ya kalan ilk Türk teknik direktör oldu.

Mart 2019'da ikinci kez Türkiye Milli takımının başına geçti. Ancak, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısız sonuçların ardından ayrıldı.

Ekim 2022'de Beşiktaş'a geri döndü ve 13 maçlık yenilmezlik serisiyle sezonu 2.30 puan ortalamasıyla tamamladı. 6 Ekim 2023'te Beşiktaş kulübünden bir kez daha ayrıldı.

BUGÜN 18.30'DA KENTE GELECEK

ile anlaşan teknik direktör Şenol Güneş, bugün saat 18.30 civarında İstanbul'dan Trabzon'a gelecek. Havalimanından direkt tesislere geçecek olan tecrübeli hocanın, ekibiyle burada konuşacağı ve son şeklini koyacağı belirtildi. Güneş ayrıca yarın başlayacak olan antrenmanlarla takımın başındaki yeni görevine resmen başlayacak. Şenol Güneş'in teknik ekibinde ekibinde Hüseyin Çimşir ile Tolga Zengin'in de yer alması bekleniyor.