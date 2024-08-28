Trabzonspor'da üzücü Wout Weghorst gelişmesi!

Bordo mavili kulüpte forvet transferinde rota tekrar Wout Weghorst'a dönmüştü. Golcü transferi adeta yılan hikayesine dönen Trabzonspor'da ibre Paul Onuachu ve Weghorst arasında gidip gelirken, son olarak Rey Manaj ismi gündeme gelmişti. Ancak kulüp yetkilileri Weghorst'a son noktayı koymak için Burnley ile bir kez daha görüşmeye başlamıştı.

Hollandalı golcünün bonservisini almak için kulübü Burnley ile yeniden masaya oturan Fırtına, İngiliz ekibinin talep ettiği 5 milyon euro'yu 4 milyon euro seviyelerine çekerek bu transferi tamamlamak istiyordu. Oyuncunun Ajax ile de temas halinde olması ve sürecin uzaması nedeniyle rahatsız olan bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki golcüye son noktayı koyup transferi büyük oranda kapatmayı amaçlıyordu.

Üzücü haber geldi ve bordo mavili yönetimin Ajax konusundaki tedirginlikleri ne yazık ki doğru çıktı.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Ajax ve Burnley'nin golcünün transferi için anlaşmaya vardı.

Weghorst'un bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı aktarıldı.

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"Ajax, Wout Weghorst (32) ile 2026 yazına kadar sözleşme imzaladı. Hollandalı forvet, mevcut takımı Burnley ile anlaşma sağlandığı takdirde Amsterdam'da tıbbi muayeneye tabi tutulacak. İngiliz kulübünün etrafındaki kaynaklara göre bu an meselesi."