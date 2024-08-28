Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da üzücü Wout Weghorst gelişmesi!

Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu Hollandalı forvet Wout Weghorst'tan üzücü haber geldi. İşte oyuncunun son durumu... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:16 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:18
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trabzonspor'da üzücü Wout Weghorst gelişmesi!

Bordo mavili kulüpte forvet transferinde rota tekrar Wout Weghorst'a dönmüştü. Golcü transferi adeta yılan hikayesine dönen Trabzonspor'da ibre Paul Onuachu ve Weghorst arasında gidip gelirken, son olarak Rey Manaj ismi gündeme gelmişti. Ancak kulüp yetkilileri Weghorst'a son noktayı koymak için Burnley ile bir kez daha görüşmeye başlamıştı.

Hollandalı golcünün bonservisini almak için kulübü Burnley ile yeniden masaya oturan Fırtına, İngiliz ekibinin talep ettiği 5 milyon euro'yu 4 milyon euro seviyelerine çekerek bu transferi tamamlamak istiyordu. Oyuncunun Ajax ile de temas halinde olması ve sürecin uzaması nedeniyle rahatsız olan bordo-mavili yönetim, 32 yaşındaki golcüye son noktayı koyup transferi büyük oranda kapatmayı amaçlıyordu.

Üzücü haber geldi ve bordo mavili yönetimin Ajax konusundaki tedirginlikleri ne yazık ki doğru çıktı.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Ajax ve Burnley'nin golcünün transferi için anlaşmaya vardı.

Weghorst'un bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı aktarıldı.

İŞTE O HABER

"Ajax, Wout Weghorst (32) ile 2026 yazına kadar sözleşme imzaladı. Hollandalı forvet, mevcut takımı Burnley ile anlaşma sağlandığı takdirde Amsterdam'da tıbbi muayeneye tabi tutulacak. İngiliz kulübünün etrafındaki kaynaklara göre bu an meselesi."

Resmi açıklama geldi! Aboubakar ayrılıyor mu?
Üç büyüklerin transfer savaşı!
DİĞER
Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE LİNKİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Süleymaniye'de PKK'nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi
G.Saray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı!
Çakar'dan sert sözler: Okan Buruk dönemi bitmiştir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi rövanş karşılaşmaları başlıyor! Avrupa Ligi rövanş karşılaşmaları başlıyor! 11:46
Üç büyüklerin transfer savaşı! Üç büyüklerin transfer savaşı! 11:39
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? 11:38
Şampiyonlar Ligi topu tanıtıldı Şampiyonlar Ligi topu tanıtıldı 11:23
Talisca'dan mükemmel gol! Talisca'dan mükemmel gol! 10:52
G.Saray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! 10:28
Daha Eski
G.Saray'da büyük yaprak dökümü! Kimsenin gözünün yaşına bakmadı G.Saray'da büyük yaprak dökümü! Kimsenin gözünün yaşına bakmadı 09:50
Izquierdo'dan acı haber geldi Izquierdo'dan acı haber geldi 09:48
Çakar'dan sert sözler: Okan Buruk dönemi bitmiştir! Çakar'dan sert sözler: Okan Buruk dönemi bitmiştir! 09:11
G.Saray - Young Boys maçı yorumları G.Saray - Young Boys maçı yorumları 09:10
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:53
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:52