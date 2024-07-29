Haberler Trabzonspor Avcı’dan uyarılar

Avcı’dan uyarılar

Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan maçta yapılan hatalar sonrasında oyunculara önemli uyarılarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avcı’dan uyarılar

Karadeniz devi, Avrupa Ligi 2. ön eleme ilk maçında Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yense de futbol olarak eleştirilmişti. Teknik ekip, rakibe kolay verilen pozisyonlarda yapılan hataların analizini detaylı bir şekilde çıkardı ve futbolcularla paylaştı. Abdullah Avcı'nın Perşembe günkü rövanşta hem oyun planı hem de oyuncu tercihlerinde değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı'nın hedefi Papara Park'ta taraftara iyi bir takım izletmek.

DEFANS HATTI SINIFTA KALDI

Ruzomberok'a karşı Eren Elmalı, Denswil, Mendy ve Ozan'dan oluşan savunma dizilimiyle sahaya çıkan Fırtına, çok sayıda pozisyon verdi. İki orta saha Mendy ve Ozan Tufan'ın devşirme oynadığı karşılaşmada Denswil ile Eren de sınıfta kaldı.

SAVUNMA KOMPLE DEĞİŞİYOR

Avcı'nın yeni transferlerle birlikte savunmadaki bu 4 oyuncuyu da değiştirmesi bekleniyor. Sağ bek Malheiro, sağ stoper Savic ve sol bek Barisic, forma için gün sayıyor. Ayrıca sol stoper transferi sonrası Denswil de kulübeye çekilecek.

Menajerlerden G.Saray'a flaş öneri! Guardiola onay verdi
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi!
DİĞER
Simge Sağın'dan Mauro Icardi itirafı! "Bizi birbirimize bağlayan şey..."
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
G.Saray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun 01:37
Russell’a diskalifiye şoku! Russell’a diskalifiye şoku! 01:31
G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir 23:27
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! 23:21
Cimbom'a Hollandalı Dinamo! Cimbom'a Hollandalı Dinamo! 22:58
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:58
Daha Eski
G.Saray'a Wendel şoku! G.Saray'a Wendel şoku! 22:58
Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı 22:58
Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar 22:58
Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam 22:58
Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... 22:58
Transferde Arda Güler bombası! Transferde Arda Güler bombası! 22:57