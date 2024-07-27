Uğurcan’ın dönüşü

Futbol dünyası Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı konuşuyor. Ruzomberok maçında 8 net kurtarışla takımı ayakta tutan 28 yaşındaki eldiven, sezona harika başladı. Son iki senede çok eleştirilen 1.93 boyundaki yıldız için "Aklı Avrupa'da" deniyordu. EURO 2024'te forma giyemediği için morali bozulan kaptan için bizzat Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı devreye girdi. Avcı'nın Uğurcan'a, "Yeni sayfa açmak için bu sezon çok iyi fırsat. İnişler çıkışlar hepimiz için var" ifadeleriyle motivasyonunu artırdı. Takım kaptanı olarak sorumluluk alan tecrübeli kaleci, yeni transferlere de destek oldu.