Haberler Trabzonspor Uğurcan’ın dönüşü

Uğurcan’ın dönüşü

Son iki sezondaki performansıyla çok eleştirildi, hatta “Aklı Avrupa’da” yorumu yapıldı. EURO 2024’te forma şansı bulamadı ama Ruzomberok karşısında ‘ben buradayım’ dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğurcan’ın dönüşü

Futbol dünyası Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı konuşuyor. Ruzomberok maçında 8 net kurtarışla takımı ayakta tutan 28 yaşındaki eldiven, sezona harika başladı. Son iki senede çok eleştirilen 1.93 boyundaki yıldız için "Aklı Avrupa'da" deniyordu. EURO 2024'te forma giyemediği için morali bozulan kaptan için bizzat Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı devreye girdi. Avcı'nın Uğurcan'a, "Yeni sayfa açmak için bu sezon çok iyi fırsat. İnişler çıkışlar hepimiz için var" ifadeleriyle motivasyonunu artırdı. Takım kaptanı olarak sorumluluk alan tecrübeli kaleci, yeni transferlere de destek oldu.

Orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek
Galatasaray'dan 10 numaraya Alman panzeri!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek
Belediyelerden 96 milyar TL'lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Mourinho yönetimden o ismi istedi!
G.Saray'dan Wendel için son teklif!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuğrulhan Erdemir’e CAS şoku Tuğrulhan Erdemir’e CAS şoku 01:34
G.Saray'dan Rios'a dev teklif! G.Saray'dan Rios'a dev teklif! 01:17
Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor 01:17
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi 01:17
Trabzonspor Savic'in maliyetini açıkladı! Trabzonspor Savic'in maliyetini açıkladı! 01:17
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:17
Daha Eski
G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten 01:17
Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." 01:17
G.Saray'da 4 ismin bileti kesildi! Buruk takımda istemiyor G.Saray'da 4 ismin bileti kesildi! Buruk takımda istemiyor 01:17
F.Bahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! F.Bahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! 01:17
Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan 01:17
Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak 01:17