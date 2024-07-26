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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Wesley Hoedt için yeni teklif

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Karadeniz devi, 30 yaşındaki Hollandalı stoper için Watford’a yaptığı teklifi güncelledi ve fiyatı 1.5 milyon euro’ya çıkardı. İngilizlerin cevabı bekleniyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Wesley Hoedt için yeni teklif

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Yönetimin, Wesley Hoedt ısrarı sürüyor. Geçtiğimiz sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen 30 yaşındaki sol stoper, 44 maçta forma giymiş, 3 gol ve 3 asist üretmişti. 1.93 boyundaki oyuncunun Watford ile bir yıllık daha sözleşmesi var. 2018 yılında piyasa değeri 15 milyon euro olan Wesley Hoedt, günümüzde 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip. Karadeniz devinin kurmayları, İngiliz ekibi Watford'a yaptığı teklifi 1 milyon 250 bin euro'dan 1.5 milyon euro'ya yükseltti ve cevap beklemeye geçti.

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