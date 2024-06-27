Trabzonspor Ozan Tufan'ı resmen açıkladı! İşte alacağı ücret...

Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Bordo-mavililer, Hull City'i 2 milyon Euro'ya bonservis bedeli ödeyecek.
YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE FUTBOLCUYA;
2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI!
"Burada olduğum için çok mutluyum. Beklentilerin de farkındayım. En kısa zamanda bu beklentileri karşılamak istiyorum." Ozan Tufan | #11 pic.twitter.com/0cac4dyOqT— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 27, 2024