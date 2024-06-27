Trabzonspor Ozan Tufan'ı resmen açıkladı! İşte alacağı ücret...

Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Bordo-mavililer, Hull City'i 2 milyon Euro'ya bonservis bedeli ödeyecek.

YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE FUTBOLCUYA;

2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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