TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı. Süper Lig devinin, milli futbolcu ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 15:59 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 16:07
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Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve zaman zaman eleştirilerden nasibini alan 29 yaşındaki futbolcu, Hull City'de yeniden çıkışa geçmişti.
Bu sezon toplam 40 maça çıkan Ozan Tufan, 10 gol ve 2 asist kaydederek başarılı bir performans ortaya koymuştu.
Ozan'ın bu performansı ise Süper Lig'in dev takımlarından birinin dikkatini çekmeyi başardı.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.
Ozan'ın bordo mavililere gelmek istediğini ifade eden Yunus Emre Sel, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğünü belirtti.
Ozan Tufan, Trabzonspor'a imza atması halinde 2 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmüş olacak.
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