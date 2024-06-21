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TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı. Süper Lig devinin, milli futbolcu ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 15:59 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 16:07
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TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

2022 yılının yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılan Ozan, İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye imza atmıştı.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

Milli futbolcu, 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olduğu Hull City ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve zaman zaman eleştirilerden nasibini alan 29 yaşındaki futbolcu, Hull City'de yeniden çıkışa geçmişti.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

Bu sezon toplam 40 maça çıkan Ozan Tufan, 10 gol ve 2 asist kaydederek başarılı bir performans ortaya koymuştu.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

Ozan'ın bu performansı ise Süper Lig'in dev takımlarından birinin dikkatini çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

Ozan'ın bordo mavililere gelmek istediğini ifade eden Yunus Emre Sel, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan Süper Lig devi ile anlaştı!

Ozan Tufan, Trabzonspor'a imza atması halinde 2 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmüş olacak.

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