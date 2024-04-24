Haberler Trabzonspor Trabzonspor Karagümrük maçı A Spor canlı şifresiz izle | Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Karagümrük maçı A Spor canlı şifresiz izle | Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. VAR'da ise Emre Malok görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 19:40
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Karagümrük maçı A Spor canlı şifresiz izle | Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜM MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Pepe, Enis

Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can, Mendes, Eysseric, Güven

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK!

Trabzonspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜM MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Müsabaka yine A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

HEDEF 10. ZAFER

Trabzonspor daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983- 84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı. Fırtına bugün kupadaki 4 yıllık özlemi sonlandırmak için dev bir adım atmayı planlıyor.

Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün! Bu halini kimse tanıyamıyor....
Başkan Erdoğan ve Steinmeier'den ortak açıklamalar! Ticarette hedef 60 milyar dolar... | "Gazze'deki manzarayı Almanlar da görmeli"
İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor camiasının acı kaybı
Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı! 19:27
Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi 18:58
Bahçeşehir Koleji - Chemnitz | CANLI Bahçeşehir Koleji - Chemnitz | CANLI 18:45
TFF, 1. Lig play-off tarihlerini açıkladı! TFF, 1. Lig play-off tarihlerini açıkladı! 18:36
İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı! 18:30
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:42
Daha Eski
Galatasaray Adana mesaisi! Galatasaray Adana mesaisi! 16:39
Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi... Kerem Aktürkoğlu veda ediyor! Transfer tarihi... 16:27
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? 16:15
Spor dünyasından taziye mesajları! Spor dünyasından taziye mesajları! 15:58
A.Demirspor - G.Saray maçı ne zaman? A.Demirspor - G.Saray maçı ne zaman? 15:36
Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek paylaşımı Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek paylaşımı 15:28