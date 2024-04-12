Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren bordo mavililer galip gelerek galibiter serisini 2 maça çıkartmak istiyor. EMS Yapı Sivasspor ise deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita.

Trabzonspor - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.