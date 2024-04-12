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Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Papara Park'taki seyircisiz karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 20:40
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Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren bordo mavililer galip gelerek galibiter serisini 2 maça çıkartmak istiyor. EMS Yapı Sivasspor ise deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita.

Trabzonspor - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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