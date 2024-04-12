Basketbola ziyaret

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden basketbol takımını ziyaret etti. Kafkas ve Eskici, idman öncesinde basketbolcular ve teknik kadro ile bayramlaştı.

İNATÇI RUHU GÖRDÜM

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, basketbol takımına yaptığı ziyaret sonrası şunları söyledi: "Trabzonspor'un inatçı ruhunu takımda gördüm. Henüz hikayenin başındayız fakat bu şehir basketbolu çok seviyor. Daha yolun başında bu salon dolmaya başladı."