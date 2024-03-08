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Son dakika Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü'nden Uğurcan Çakır açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 17:05
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Son dakika Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Corendon Alanyaspor ile oynadığı, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor, tecrübeli kalecinin sağ kalçasında kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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