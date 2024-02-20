Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Trabzonspor'un galibiyetini farklı başlıklarla okuyucularına aktardı. Taka: Trabzon Pendik'te parladı, Kuzey Ekspres: Trabzon uçuşa geçti, Sonnokta: Pendik'e vermedik vize, getirdik dize, Günebakış: Trabzon geri döndü.
TAKIMA İKİ GÜN İZİN
Teknik direktör Abdullah Avcı, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetinin ardından oyuncularına 2 gün izin verdi. Bordo-mavili futbolcular, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.