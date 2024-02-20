Meunier tam isabet

Bordo-mavililerde Thomas Meunier etkisi sürüyor. Forma giydiği 3 maçta 3 asist yaparak takıma direkt gol katkısında bulunan 32 yaşındaki sağ bek, 225 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği sınavında 45 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, yaptığı asistle son saniyelerde turun gelmesine katkıda bulundu. Süper Lig'de kazanılan Hatay ve Pendik maçlarında yaptığı asistlerle Fırtına'ya önemli katkı sağlayan savunma oyuncusu, bordo-mavili ekibe kısa sürede uyum sağladı. İlk kez üst üste 3 asist yaparak kariyer rekoru kırdı.

83 KEZ TOPLA BULUŞTU

Opta'nın verilerine göre Pendik maçında en fazla topla buluşan (83 kez) en fazla şut pası veren ve hava topu kazanan Meunier; 1 asist, yüzde 75 pas isabeti, 5 top uzaklaştırma ile dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Ayakta alkışlandı.

412 MAÇTA 39 GOL ATTI

Meunier; Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund kariyerlerinin ardından Karadeniz devine geldi. Belçika kulübünde 198 maçta 20 gol 22 asist, PSG'de 128 maçta 13 gol 22 asist, Alman ekibi Dortmund'da 83 maçta 3 gol ve 8 asist yapan 1.91 boyundaki sağ bek, Trabzonspor'da 3 maçta 3 asist katkısında bulundu.