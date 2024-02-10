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Şifre: Avcı’nın sözleri

Teknik direktör Abdullah Avcı, G.Birliği maçı sonrası yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'a gelecek oyuncu direkt formayı giymeli, bize katkı sunmalı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Şifre: Avcı’nın sözleri

Teknik direktör Abdullah Avcı, G.Birliği maçı sonrası yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'a gelecek oyuncu direkt formayı giymeli, bize katkı sunmalı. Kimsenin gelişimini bekleyecek durumda değiliz" dedi. Bu sözler Bocat'ı istemediği şeklinde yorumlandı.

1 MİLYON TL CEZA GELDİ

PFDK Fırtına'ya ceza yağdırdı. Disiplin Kurulu, Beşiktaş derbisi sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle Başkan Ertuğrul Doğan'a 600 bin TL, Trabzonspor'a da paylaşımı nedeniyle 400 bin TL ceza verdi.

ÇAĞRILARA KULAK VERİN

Divan Başkanı Ali Sürmen'den yönetime çağrı. Sürmen, "Yönetime düşen görev sorunları sadece kendi içinde konuşmaktan çıkarıp daha geniş platformlarda tartışması, camianın çözüm önerilerine kulak vermesidir" ifadesini kullandı.

ERTEM'E BÜYÜK İLGİ

Trabzonspor U16 Takımı'nda forma giyen Oğuzhan Ertem ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim oyuncunun yakın çevresine ulaşarak durumu hakkında bilgi aldı. Alman scoutların takip ettiği 16 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde teklif yapılabileceği öğrenildi.

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