Hüseyin yıkıldı

Trabzonspor'un alt yapısının ürünü olan Hüseyin Türkmen'den beklentiler büyüktü. Ancak sakatlıklar bir türlü genç futbolcunun yakasını bırakmadı. Kariyeri boyunca ne zaman patlama yapsa veya eline şans geçse sakatlık yüzünden takımdan ayrı kaldı. Hüseyin bu sezon başında da 4 aylık bir sakatlık yaşadı. 1 ay önce iyileşen ve takıma girmeye başlayan tecrübeli savunma oyuncusu takımının son 3 maçında forma şansı yakalamıştı. Ancak bir kez daha sakatlık belasıyla karşı karşıya kaldı. Çaykur Rizespor maçının 23. dakikasında kenara gelen Hüseyin'in aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sezonu kapattı. Gelecek sezonun da başını kaçıracak.

19. SAKATLIĞI

Hüseyin Türkmen kariyerinde 19. defa sakatlandı. 26 yaşındaki futbolcu bu sakatlıkları sebebiyle tam 47 maç kaçırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon en az 18 maçta daha forma giyemeyecek.

ALİ ŞAHİN BEKLENTİSİ

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in ardından Filip Benkovic'in de sakatlanması üzerine gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Elinde fazla alternatif kalmayan deneyimli çalıştırıcının tercihleri merak ediliyor. Bu sırada genç Ali Şahin de forma bekleyen isimlerden. Bordo-mavili taraftarlar, 20 yaşındaki genç oyuncunun bu aşamada şans bulması gerektiğini savunuyor. Formayı hak ettiğini belirtiyorlar.