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TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Milli maç ve sakatlıklar nedeniyle 8 sporcusu eksik olan bordo-mavililer, son 16 turuna adını yazdırmak için mücadele edecek. Turgut Doman'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 12:20
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TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Trabzonspor, son 16 turuna adını yazdırmak için Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz Fırtınası'nda Paul Onuachu, Mahmoud Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası nedeniyle Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın ise sakatlıkları devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Manisa FK maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 19: 00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Manisa FK MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

Manisa FK: Alperen, Graovac, Alberk, Ensar, Sertan, Oğuz, Diallo, Burak, Bekir, Lima, Topalli

FAZLA ROTASYON YOK

Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'na çok büyük önem veriyor. Bu sebeple bugünkü Manisa FK karşılaşmasında fazla rotasyon yapmayacak. Kalede Uğurcan Çakır yer alacak.

Savunma hattı Mehmet, Hüseyin, Benkovic ve Eren'den oluşacak. Önlerinde her zamanki gibi iki sigorta Mendy ile Berat yer alacak. Kanatlarda Visca ve Fountas görev yapacak. Enis Bardhi 10 numara pozisyonunda oynayacak. Fırtına'nın hücumunda ise bu sezonun parlayan yıldızı Enis Destan gol arayacak.

8 OYUNCU EKSİK

Karadeniz Fırtınası'nda bugünkü Manisa FK maçında neredeyse bir takım kadar eksik bulunuyor. Paul Onuachu, Mahmoud Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katıldılar. Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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