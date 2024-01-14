Uğurcan Çakır: Kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, bugün deplasmanda Antalya'ya konuk olacak. Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz devi, ayrıca bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmayı arzuluyor.

Bordo-mavililerin takım kaptanı Uğurcan Çakır, "2024'deki ilk iki maçımızı kayıpsız geçtik. Antalya karşısında bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Çakır, arkadaşları ile motivasyon toplantısı yaptı.