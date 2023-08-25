Haberler Trabzonspor Nsame müjdesi!

Nsame müjdesi!

Bordo-mavili yönetim, hücum hattına sadece Bruno Petkovic'i düşünmüyor. Jean Pierre Nsame de güçlü bir aday. Karadeniz ekibi bu transferde Fransa'dan Lens ile İtalya'dan Cagliari ile kapışıyordu. Hem Young Boys'a hem de 30 yaşındaki forvete yaptığı tekliflerle iki kulübü de arkasında bıraktı. Nsame'nin Trabzonspor'un yoğun ilgisinden etkilendiği kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Nsame müjdesi!
Bordo-mavili yönetim, hücum hattına sadece Bruno Petkovic'i düşünmüyor. Jean Pierre Nsame de güçlü bir aday. Karadeniz ekibi bu transferde Fransa'dan Lens ile İtalya'dan Cagliari ile kapışıyordu. Hem Young Boys'a hem de 30 yaşındaki forvete yaptığı tekliflerle iki kulübü de arkasında bıraktı. Nsame'nin Trabzonspor'un yoğun ilgisinden etkilendiği kaydedildi.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Twente maçından sonra yıldız oyuncuya övgüler! "Tek başına bir takım gibi"
Son dakika: ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Trump tutuklandı! Hapse girdi sabıka fotoğrafı çektirdi
ManU'dan F.Bahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Conde'ye hücum!
Çok pahalı geldi
KPSS A Grubu 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı detayları!
KPSS TABAN PUANLAR 2023 | KPSS A Grubu atanmak için kaç puan gerekir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potada şov zamanı Potada şov zamanı 01:17
Yenilmezler Yenilmezler 01:16
Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! Cimbom'dan yabancı sorununa çözüm! 00:17
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum 00:17
F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! F.Bahçe İstanbul'da avantajı kaptı! 00:17
Kartal 90+4'te kazandı! Kartal 90+4'te kazandı! 00:17
Daha Eski
İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... İsmail Kartal: 2. golü de bulacaklardı ama... 00:17
Şenol Güneş: Avantajlı skor ama... Şenol Güneş: Avantajlı skor ama... 00:17
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! 00:17
Altay Bayındır'dan taraftara maç öncesi veda! Altay Bayındır'dan taraftara maç öncesi veda! 00:17
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:17
F.Bahçe - Twente maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! F.Bahçe - Twente maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart! 00:17