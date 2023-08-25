Nsame müjdesi!

Bordo-mavili yönetim, hücum hattına sadece Bruno Petkovic'i düşünmüyor. Jean Pierre Nsame de güçlü bir aday. Karadeniz ekibi bu transferde Fransa'dan Lens ile İtalya'dan Cagliari ile kapışıyordu. Hem Young Boys'a hem de 30 yaşındaki forvete yaptığı tekliflerle iki kulübü de arkasında bıraktı. Nsame'nin Trabzonspor'un yoğun ilgisinden etkilendiği kaydedildi.
Bordo-mavili yönetim, hücum hattına sadece Bruno Petkovic'i düşünmüyor. Jean Pierre Nsame de güçlü bir aday. Karadeniz ekibi bu transferde Fransa'dan Lens ile İtalya'dan Cagliari ile kapışıyordu. Hem Young Boys'a hem de 30 yaşındaki forvete yaptığı tekliflerle iki kulübü de arkasında bıraktı. Nsame'nin Trabzonspor'un yoğun ilgisinden etkilendiği kaydedildi.