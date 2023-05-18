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Trabzonspor'da Marc Batra Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililerde İspanyol stoper Marc Bartra karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:30
Trabzonspor'da Marc Batra Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililerde İspanyol stoper Marc Bartra karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Marc Batra: "İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. İki pozisyon bulduk, atsaydık en azından berabere olacaktı. Fenerbahçe'yi yenebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik ama ikinci golü yedik. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları attı, biz atamadık! Biz de net fırsatları kaçırdık. Yeni bir teknik ekibimiz var. Yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Her yenilik zaman gerektirir. Hocamız antrenmanlarda bizi çalıştırıyor. Birbirimizi tanımaya başladık. Hedefimiz yok gibi ama kendimiz için oynayacağız. Mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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