İkincilik senaryosu

Fırtına'nın yarın Ferencvaros'u mutlaka yenmesi gerekiyor. Monaco ile Kızılyıldız arasındaki müsabakanın da beraberlikle sonuçlanması lazım. Bu senaryo gerçekleşirse temsilcimiz Trabzonspor puanını 9'a çıkartacak, Monaco 8, Kızılyıldız ise 7 puanda kalacak. Son maçlarda Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın kazanması durumunda ise atılan gollere bakılacak. Bordo-mavili takımla, Sırbistan temsilcisinin gruptaki averajları aynı.
Fırtına'nın yarın Ferencvaros'u mutlaka yenmesi gerekiyor. Monaco ile Kızılyıldız arasındaki müsabakanın da beraberlikle sonuçlanması lazım. Bu senaryo gerçekleşirse temsilcimiz Trabzonspor puanını 9'a çıkartacak, Monaco 8, Kızılyıldız ise 7 puanda kalacak. Son maçlarda Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın kazanması durumunda ise atılan gollere bakılacak. Bordo-mavili takımla, Sırbistan temsilcisinin gruptaki averajları aynı.