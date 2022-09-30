Trabzonspor donanması

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde şampiyonluk filosu oluşturulurken, onlarca balıkçı teknesi ve kayık, bordo-mavili kafileyi taşıyan gezinti teknesine eşlik etti. Tekne girişinde kaptan tarafından karşılanan oyuncuların üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri yer aldı. Oyuncular, müzik eşliğinde özellikle kolbastı ve horon oynayarak eğlendi. Yunan futbolcular Bakasetas ve Siopis saçlarını bordo-maviye boyadı. Gervinho ve Edgar gibi sezonu kapayan oyuncular da kutlamada yer aldı. Tesislerden ayrılan şampiyonların filosuna taraftarlar da kendilerine ait çok sayıda tekneyle bordo- mavi bayraklarıyla eşlik etti. Taraftarlar, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Deniz kenarında da taraftarlar, yol boyu takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. İki sahil güvenlik gemisi de teknelere eşlik etti. Şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştığında coşku artarken, limanda, sahilde ve kayalıklar üzerinde bekleyen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular bu sevgi gösterilerine karşılık verirken, tam bir bütünleşme yaşandı.