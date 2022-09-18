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TRABZONSPOR GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, milli ara öncesinde galibiyet almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Müsabakada Mete Kalkavan görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 15:34
TRABZONSPOR GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Doğucan, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Gomez

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Hanousek, A. Parmak, Sagal, Maxim, Mustafa, Figueiredo

YENİLMEZLİK SERİSİ

Trabzonspor, sahasında 559 gündür yenilmiyor. 2020-2021 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 kez maça çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında alacağı puan yada puanlar sonrasında ise Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak.

7. RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK , Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

CAN SIKAN SAKATLIKLAR

Trabzonspor'da , Gaziantep FK maçı öncesi 8 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ciddi sakatlıklarla sezon başında beri boğuşan Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.

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