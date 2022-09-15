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TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Kızılyıldız'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 18:23 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 18:43
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Trabzonspor'da hedef kazanarak ilk galibiyerini almak. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kangwa, Sanogo, Kanga, S. Srnic, Pesic, Bukari

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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