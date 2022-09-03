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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı transferiyle gövde gösterisi yapan bordo mavililer, gözünü savunma hattına çevirdi. Fenerbahçe'nin gündemindeki Maxi Gomez'e imza attıran Fırtına, ezeli rakibine bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 18:38
BURAK ŞENTÜRK
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Transferde yeniden atağa kalkan Trabzonspor'un son yaptığı hamleler dikket çekti. Bordo-mavililer hücum hattına yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Cornelius'u Kopenhag'a satan bordo-mavililer, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı transferleriyle sükse yaptı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Fırtına'da gözler savunmaya çevrildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Stefano Denswil'in bonservisini alan ve Bartra'yı kadrosuna katan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Transfer dönemi kapanmadan önce bir stoper takviyesi daha yapmak için harekete geçildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunan bordo-mavili kurmaylar sürpriz bir ismin peşine düştü.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

FENERBAHÇE'YE BİR ÇALIM DAHA!
Maxi Gomez'i sarı-lacivertlilerin elinden kapan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

İngiliz basınında yer alan haberde; Bordo-mavili yönetim, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Nijeryalı stoper William Troost-Ekong için devreye girdi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki savunmacının, İngiliz kulübünden ayrılmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Trabzonspor'un, transferi satın alma opsiyonu ile sezonluk kiralık olarak bitirmek için uğraş verdiği belirtildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

İtalya Serie A ekibi Bologna'nın da William Troost-Ekong transferinde devrede olduğunun altı çizildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI!
2017 yılında Bursaspor'da forma giyen William Troost-Ekong, 1 sezon oynadığı yeşil-beyazlılarda 32 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Nijeryalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 62 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Ekong'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Watford'daki sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

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