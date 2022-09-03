Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferde William Troost-Ekong çalımı!

Transferde yeniden atağa kalkan Trabzonspor'un son yaptığı hamleler dikket çekti. Bordo-mavililer hücum hattına yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.
Transferde yeniden atağa kalkan Trabzonspor'un son yaptığı hamleler dikket çekti. Bordo-mavililer hücum hattına yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.
Cornelius'u Kopenhag'a satan bordo-mavililer, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı transferleriyle sükse yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Fırtına'da gözler savunmaya çevrildi.
Stefano Denswil'in bonservisini alan ve Bartra'yı kadrosuna katan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok.
Transfer dönemi kapanmadan önce bir stoper takviyesi daha yapmak için harekete geçildi.
Listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunan bordo-mavili kurmaylar sürpriz bir ismin peşine düştü.
FENERBAHÇE'YE BİR ÇALIM DAHA!
Maxi Gomez'i sarı-lacivertlilerin elinden kapan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.
İngiliz basınında yer alan haberde; Bordo-mavili yönetim, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Nijeryalı stoper William Troost-Ekong için devreye girdi.
Bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki savunmacının, İngiliz kulübünden ayrılmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.
Trabzonspor'un, transferi satın alma opsiyonu ile sezonluk kiralık olarak bitirmek için uğraş verdiği belirtildi.
İtalya Serie A ekibi Bologna'nın da William Troost-Ekong transferinde devrede olduğunun altı çizildi.
BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI!
2017 yılında Bursaspor'da forma giyen William Troost-Ekong, 1 sezon oynadığı yeşil-beyazlılarda 32 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.
Nijeryalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 62 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti.
Ekong'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Watford'daki sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
İşte o haber...