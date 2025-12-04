Türkiye 2029 UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Yönetim Kurulu, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. 2029 yılında düzenlenecek organizasyonda müsabakaların tamamına Trabzon şehri ev sahipliği yapacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 12:43
UEFA, son yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından 2027, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası, UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası, UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası ve UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası'nın ev sahipliklerini üstlenecek ülkeleri belirledi. İsviçre'nin Nyon kentindeki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek. Müsabakaların tamamına Trabzon şehri ev sahipliği yapacak.

Turnuvaların düzenleneceği ülkeler şöyle:

UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası

2028 - Belçika

2029 - Türkiye

UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası

2028 - Portekiz

2029 - İtalya

UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası

2028 - Litvanya

2029 - Moldova

UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası

2027 - Çekya

2028 - Bulgaristan

2029 - Hollanda

