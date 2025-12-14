Brentford-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta programı, Brentford ile Leeds United arasında oynanacak kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik direktör Keith Andrews yönetiminde ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Brentford, topladığı 19 puanla 15. basamakta bulunuyor. Leeds United cephesinde ise son haftalarda yükselen bir form grafiği dikkat çekiyor. Teknik direktör Daniel Farke yönetiminde çıktığı son iki karşılaşmadan 4 puan çıkaran Leeds, zorlu Brentford deplasmanında da bu performansı sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Brentford-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Brentford-Leeds United maçı 14 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BRENTFORD-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Leeds United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.