Ziraat Türkiye Kupası
Brentford-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brentford ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Keith Andrews yönetiminde düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Brentford 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Daniel Farke ile son 2 maçında 4 puan kazanan Leeds United, zorlu deplasmanda da başarılı performansını sürdürmeyi ve puanını 18'e çıkartmayı amaçlıyor. Peki, Brentford-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 11:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brentford-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta programı, Brentford ile Leeds United arasında oynanacak kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik direktör Keith Andrews yönetiminde ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Brentford, topladığı 19 puanla 15. basamakta bulunuyor. Leeds United cephesinde ise son haftalarda yükselen bir form grafiği dikkat çekiyor. Teknik direktör Daniel Farke yönetiminde çıktığı son iki karşılaşmadan 4 puan çıkaran Leeds, zorlu Brentford deplasmanında da bu performansı sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Brentford-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Brentford-Leeds United maçı 14 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BRENTFORD-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Leeds United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray'dan Madrid çıkarması!
G.Saray'dan maç saatinin değişmesi için başvuru!
Trabzonspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler
Son dakika: Kamuya 3 bin yeni personel! Alımlar ne zaman olacak? Bakan Göktaş duyurdu
F.Bahçe'de o isim A Milli Takım'a çağrılacak mı?
F.Bahçe'den Talisca kararı! Yeni sözleşme...
