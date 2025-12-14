Crystal Palace-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Crystal Palace-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta programı, Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanacak dikkat çekici bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik Direktör Oliver Glasner yönetiminde son 2 lig maçını kazanarak çıkış yakalayan Crystal Palace, bu kez güçlü rakibi karşısında da puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Manchester City cephesinde ise hedef net: zirve yarışından kopmamak. Arsenal'ın galip geldiği haftada hata yapmadan yoluna devam etmek isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, zorlu deplasmanda da kazanarak üst sıralardaki takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Crystal Palace-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta oynanacak Crystal Palace-Manchester City maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Nketiah; Mateta

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland