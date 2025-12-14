CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Crystal Palace-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Ligde son 2 maçını da kazanan Oliver Glasner ve öğrencileri, güçlü rakibine karşı da 3 puan almanın yollarını arayacak. Arsenal'ın kazandığı haftada hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlayan Pep Guardiola'nın ekibi, zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Crystal Palace-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Crystal Palace-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 11:30
Crystal Palace-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Crystal Palace-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta programı, Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanacak dikkat çekici bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik Direktör Oliver Glasner yönetiminde son 2 lig maçını kazanarak çıkış yakalayan Crystal Palace, bu kez güçlü rakibi karşısında da puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Manchester City cephesinde ise hedef net: zirve yarışından kopmamak. Arsenal'ın galip geldiği haftada hata yapmadan yoluna devam etmek isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, zorlu deplasmanda da kazanarak üst sıralardaki takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Crystal Palace-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta oynanacak Crystal Palace-Manchester City maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Nketiah; Mateta

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

