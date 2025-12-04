TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması

Medicana Ataköy Hastanesi'nde gerçekleştirilen "İz Bırakanlar: Sağlığın ve Sporun Zirvesi" etkinliğine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya, Medicana Ataköy Hastanesi Genel Müdürü Necip Kozalı, MBA Koleji Kız Basketbol Takımı sporcuları ve davetliler katıldı.

Basketbol kariyeri ve Türkiye Basketbol Federasyonunda başkan seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Çok erken yaşta başladım. Bırakana kadar gece, gündüz 25 sene dinlenmeden bir tempo içindeydim. Belli bir yaştan sonra da kafayla vücudun aynı doğrultuda olmadığını hissedince 37 yaşında basketbolu bıraktım. Belki 2-3 sene daha oynayabilirdim ama sporculuktan gelen hırs mı deriz, ego mu deriz bilmiyorum, kendimi hep üst seviyelerde gördüğüm ve takımıma artık faydalı olamayacağımı düşündüğüm için bıraktım. 'Takıma abilik yap.' diyerek çok teklifler geldi. En sonunda bırakma kararı aldım. Kolay olmadı. Bırakma kararı aldım ama ertesi gün normal rutinim gibi giyindim, antrenmana gideceğim, eşim durdurdu beni, 'Sen bırakmadın mı?' diye sordu. Öyle bir rutin oluşmuş bende." ifadelerini kullandı.

Sporculuktan yöneticiliğe geçme sürecini de aktaran Türkoğlu, "Sporcuyken işi kendiniz kontrol edebiliyordunuz. İşe profesyonel olarak bakıyordunuz ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendiniz için bir iş yapıyorsunuz ve bencil davranmanız gerekebilir. Ama işin bu tarafına gelince, olaya büyük çerçeveden bakmanız gerekiyor. Basketbol yönetimine geldiğimizde eski sporcu olarak eksikleri görme fırsatımız oldu. Herkese basketbolu sevdirmek için planlarımız ve düşüncelerimiz oldu. Bu sene benim 10. senem. Basketbol bizim hayatımızın bir parçası. En çok keyif aldığımız nokta ise milli takımların elde ettiği başarılar. Çünkü 85 milyonu mutlu eden sonuçlar. Yaşanan başarıda bize kredi çıkarmaya çalışıyorlardı ama ben bu başarının tamamen hocanın ve sporcuların olduğuna inanıyorum. Biz, sporcuların ve hocanın tamamen basketbola konsantre olacağı ortamı oluşturduk. Hepimizin göğsünün kabara kabara oturmasının en önemli sebebi hocamız ve sporcularımızdır." açıklamasında bulundu.

"BU HESAPLARI BİLSEYDİM 1000 MAÇI KESİNLİKLE GEÇERDİM"

NBA kariyerinde 997 maçta forma giymesiyle ilgili konuşan Türkoğlu, oynadığı maç sayısını basketbolu bıraktıktan sonra gördüğünü söyledi.

Kariyerinde 1000 maça çıkmayı istediğini ama 997 maç forma giydiğini bilmediğini dile getiren Türkoğlu, "Ben de 1000 maça çıkmayı çok isterdim ama kimse 997 maç oynadığımı söylememişti. 2000 yılında 16. sıradan seçilmiştim. 16 sene oynayabilir miyim gibi düşünceler oluşturmaya çalıştık ama maalesef forma numaram olan 15. senede bunu tamamladım. Clippers dönemlerimde takımın veteran oyuncusuydum. O zamanki antrenörüm fark olduğu zaman gençleri ya da bizim gibi yaşlıları oyuna sokardı. Beni de oyuna sokmak isterdi ama ben birçok maçta oyuna girmeyi reddetmişimdir. Bu hesapları bilseydim 1000 maçı kesinlikle geçerdim." diye konuştu.

Kariyerinin en başarılı günlerini Orlando Magic'te geçirdiğini vurgulayan Türkoğlu, "Hala maça gittiğimde 20 bin kişinin ayakta alkışladığını görebiliyorum ve büyük kızım da hala inanamıyor. Bu bana göre en büyük değerlerden birisi. Başarılar vardır ya da yoktur, önemli olan karakter olarak verdiğindir." dedi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapım süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Abdi İpekçi Spor Salonu, teknolojik olarak ve yapı olarak artık ömrünü doldurmuştu. Bunun yanında milli takımların antrenman salonları yoktu, başka ihtiyaçlar da vardı. Altyapılar için eklemeler yaptık. 2025-2026 döneminde de Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla iş birliğine gitmiştik, basketbol lisesi hayata geçti. Görevler geçicidir. Bizim dönemimizde böyle bir eser yapıldı. Bir ekibimiz var ve bu ekibin düşüncelerine önem veriyorum. Abdi İpekçi yıkıldığında parkelerin eski sporculara gönderilmesi gibi bir öneri geldi. Çok da güzel bir hareket oldu bence."

TBF Başkanı olarak sporculara farklı, kulüplere farklı yaklaştığını da dile getiren Türkoğlu, "Milli takım sporcularına abilik yapmaya çalışıyorum. Beni bu göreve seçen kulüplerimize başkanlık yapmaya çalışıyorum. Sporcularla çok güzel bir ilişkimiz var. Geçmişte çok kritik maçları son saniye basketleriyle kaybettik ve istediğimiz başarıyı elde edemedik. İkincilik tamamen ortada kalmış bir durumdur. Şampiyon olan çok sevinir, finali kaybeden üzülür. Üçüncü olan sevinir. Biz başarıyı yeni yeni idrak ediyoruz. Bundan önceki 2 başarı, ülkemizde yapılan organizasyonlardaydı. Başka ülkede olunca daha farklı oluyor. Çocuklar şampiyon olmak için her şeyi yapardı. Biz o ekibin bir parçası olduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz. Hocanın takımı motive etmesi, tecrübeli oyuncularla gençlerin uyumu, inanılmaz bir hava vardı." diyerek sözlerini tamamladı.

REHA ÖZKAYA: "NBA MAÇLARINDA BİZİ UYKUSUZ BIRAKTI"

Organizasyonda konuşan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya, kendisinin de eskiden basketbol oynadığını ve Hidayet Türkoğlu'nun dünya yıldızı olduğunun vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hidayet başkanın aslında basketbol kariyerini çizen kişi belki de benim. 80'li yılların başında Anadolu Efes'te basketbola başladım. Bakırköy'den Moda'ya gidiyorduk. Bizden sonraki nesil gümbür gümbür geliyordu. Bizim ekibimiz o kadar kötü basketbol oynuyordu ki, Hidayet başkanların jenerasyonu, Türkiye'de basketbolun önünü açtı. NBA maçlarında bizi uykusuz bıraktı, bütün maçlarını izliyorduk. Biz Türk insanı olarak makamlarda ehliyetli, kabiliyetli ve dirayetli insanlar görmek istiyoruz. Tersi olunca sisteme, orada yapılan işe ve vizyona olan inancımız kayboluyor. Bu salonda kimse 'TBF Başkanlığı yanlış bir kişide' diye düşünmez."