Flamengo'dan tarihi sezon! Ceara galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti

Flamengo'dan tarihi sezon! Ceara galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti

Brezilya Serie A’nın 37. haftasında Ceara’yı 1-0 mağlup eden Flamengo, bitime bir hafta kala 5 puan farkla şampiyonluğa ulaştı. Filipe Luis yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, bu sezon tam 5 farklı kupayı müzesine götürerek tarihe geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 12:21
Flamengo'dan tarihi sezon! Ceara galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) 37. hafta karşılaşmasında Flamengo, Maracana Stadı'nda Ceara'yı 1-0 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Rio de Janeiro'daki dev mücadelede maçın tek golü, 37. dakikada Samuel Lino'nun kaydettiği şık vuruşla geldi. Bu galibiyetle puanını artıran kırmızı-siyahlılar, en yakın takipçisi Palmeiras'ın 5 puan önünde yer alarak 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

FİLİPE LUİS'TEN KUSURSUZ SEZON

Teknik direktör Filipe Luis yönetiminde olağanüstü bir yıl geçiren Flamengo, yalnızca ligde değil tüm kulvarlarda adeta rüzgar gibi esti. Carioca Şampiyonası (Rio Eyalet Şampiyonası), Brezilya Süper Kupası, Copa do Brasil (Brezilya Kupası) ve Libertadores Kupası'nı da kazanan Flamengo, 2025 sezonunu beş kupayla tamamlayarak kulüp tarihinin en başarılı yıllarından birine imza attı.

