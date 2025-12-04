Flamengo'dan tarihi sezon! Ceara galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan etti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) 37. hafta karşılaşmasında Flamengo, Maracana Stadı'nda Ceara'yı 1-0 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Rio de Janeiro'daki dev mücadelede maçın tek golü, 37. dakikada Samuel Lino'nun kaydettiği şık vuruşla geldi. Bu galibiyetle puanını artıran kırmızı-siyahlılar, en yakın takipçisi Palmeiras'ın 5 puan önünde yer alarak 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

FİLİPE LUİS'TEN KUSURSUZ SEZON

Teknik direktör Filipe Luis yönetiminde olağanüstü bir yıl geçiren Flamengo, yalnızca ligde değil tüm kulvarlarda adeta rüzgar gibi esti. Carioca Şampiyonası (Rio Eyalet Şampiyonası), Brezilya Süper Kupası, Copa do Brasil (Brezilya Kupası) ve Libertadores Kupası'nı da kazanan Flamengo, 2025 sezonunu beş kupayla tamamlayarak kulüp tarihinin en başarılı yıllarından birine imza attı.