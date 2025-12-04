CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi Victor Osimhen ve Lucas Torreira endişesi yaşanıyor. İşte detaylar... | GALATASRAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 12:28
Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü Samsunspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi. Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

Öte yandan Galatasaray'da, Samsunspor karşılaşması öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

OSIMHEN VE TORREIRA, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

Osimhen ve Torreira, Samsunspor maçında sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.

Galatasaray'da Osimhen ve Torreira alarmı! Samsunspor maçında...

Osimhen ayrıca sarı kart görmesi durumunda Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na daha erken katılmış olacak.

