Beşiktaş’a Rafa Silva müjdesi! Portekizli yıldız takıma döndü

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken siyah-beyazlı camiayı sevindiren bir gelişme yaşandı.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan ve geleceği belirsizlik yaratan Portekizli yıldız Rafa Silva, antrenmana katılarak takıma dönüş sinyali verdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, Rafa Silva'nın fiziksel ve mental durumunu önümüzdeki günlerde yakından takip edecek. Yıldız oyuncunun Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alıp almayacağına bu değerlendirmeler doğrultusunda karar verilecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev yapan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla skor katkısı sağlamayı başarmıştı.