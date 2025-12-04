CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'a Rafa Silva müjdesi! Portekizli yıldız takıma döndü

Beşiktaş’a Rafa Silva müjdesi! Portekizli yıldız takıma döndü

Beşiktaş'ta bir süredir kadro dışı kalan ve geleceği merak edilen Rafa Silva, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara katıldı. Tecrübeli oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağına Sergen Yalçın karar verecek. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 12:40
Beşiktaş’a Rafa Silva müjdesi! Portekizli yıldız takıma döndü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken siyah-beyazlı camiayı sevindiren bir gelişme yaşandı.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan ve geleceği belirsizlik yaratan Portekizli yıldız Rafa Silva, antrenmana katılarak takıma dönüş sinyali verdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, Rafa Silva'nın fiziksel ve mental durumunu önümüzdeki günlerde yakından takip edecek. Yıldız oyuncunun Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alıp almayacağına bu değerlendirmeler doğrultusunda karar verilecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev yapan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla skor katkısı sağlamayı başarmıştı.

4
