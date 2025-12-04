Mert Hakan Yandaş şoka uğradı! PFDK'ya sevk edilmesinin ardından...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golü 27. dakikada Leroy Sane'den gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadıköy'de oynanan derbi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimleri açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, 'hakaret' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Derbi sonrası PFDK'ya sevk edilen Mert Hakan'ın bu karara çok şaşırdığı öğrenildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, maç öncesi arka arkaya iki kez çıkan kavgayı ayırdığını belirten tecrübeli futbolcu "Maç sonu da gayet temiz geçti. Ayrıca 4. hakem bana bizzat teşekkür etti. Bunun ardından gelen bu sevk beni çok şaşırttı. Acaba beni bir başka futbolcuyla mı karıştırdılar bilemiyorum" dedi.