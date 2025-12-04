Xabi Alonso’dan Arda Güler’e özel motivasyon konuşması! “Sana ihtiyacımız var”

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre karşılaşmanın ardından Arda Güler'le özel bir görüşme yapan İspanyol çalıştırıcı, genç yıldızına hem moral verdi hem de güven tazeledi. Takım içinden gelen bilgilere göre Alonso, Arda'ya şu ifadelerle seslendi:
"SENİ SEVİYORUZ, SANA İHTİYACIMIZ VAR"
Alonso'nun Arda'ya söylediği sözler şöyle aktarıldı:
"Yedek kalmaya devam edeceğin veya takımın sensiz daha iyi olduğu yönündeki konuşmalara asla kulak verme. Burada seni sevdiğimizi, sana gerçekten ihtiyacımız olduğunu unutma. Her zaman arkandayız ve bunun farkındasın."
