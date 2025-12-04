CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Xabi Alonso’dan Arda Güler’e özel motivasyon konuşması! “Sana ihtiyacımız var”

Xabi Alonso’dan Arda Güler’e özel motivasyon konuşması! “Sana ihtiyacımız var”

Athletic Bilbao deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'le birebir görüştü. İspanyol teknik adam, genç yıldızına güven verdi ve güçlü bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 13:36
Xabi Alonso’dan Arda Güler’e özel motivasyon konuşması! “Sana ihtiyacımız var”

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, zorlu Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyetle döndü. Maça yedek başlayan Arda Güler'in durumu, karşılaşma sonrası hem İspanya'da hem Türkiye'de gündem olurken genç oyuncuya en güçlü destek teknik direktörü Xabi Alonso'dan geldi.

Xabi Alonso’dan Arda Güler’e özel motivasyon konuşması! “Sana ihtiyacımız var”

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre karşılaşmanın ardından Arda Güler'le özel bir görüşme yapan İspanyol çalıştırıcı, genç yıldızına hem moral verdi hem de güven tazeledi. Takım içinden gelen bilgilere göre Alonso, Arda'ya şu ifadelerle seslendi:

Xabi Alonso’dan Arda Güler’e özel motivasyon konuşması! “Sana ihtiyacımız var”

"SENİ SEVİYORUZ, SANA İHTİYACIMIZ VAR"

Alonso'nun Arda'ya söylediği sözler şöyle aktarıldı:
"Yedek kalmaya devam edeceğin veya takımın sensiz daha iyi olduğu yönündeki konuşmalara asla kulak verme. Burada seni sevdiğimizi, sana gerçekten ihtiyacımız olduğunu unutma. Her zaman arkandayız ve bunun farkındasın."

Anasayfa
