Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir mesaisi başladı

Fenerbahçe, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Rams Başakşehir FK ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 15'inci hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.