Umut Bozok bugün geliyor

Ofansif bölgeyi zenginleştirmek isteyen bordo- mavililer uzun süredir Umut Bozok ile temastaydı. Önce Lorient ile sonra da 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşan Karadeniz devi başarılı oyuncuyu şehre davet etti. Umut Bozok bugün Trabzon'da olacak. Sağlık kontrollerinin ardından da kendisini 3 yıllığına bordomavili renklere bağlayacak imzayı atacak. Geçen sezon Kasımpaşa formayla gol kralı olmuştu.



ABDULLAH AVCI DA ONU BEKLİYOR

Umut Bozok, transfer döneminin başından beri Abdullah Avcı'nın çok istediği bir isim. Tam bir ceza alanı golcüsü olan 25 yaşındaki forvet, geriye gelerek oyun kurulumuna da yardım ediyor. Ancak en büyük özelliği sıkışan oyunda ve kalabalık savunma arasında gol bulma yeteneği.