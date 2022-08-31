Naci resmen Trabzon’da

Bordo mavililer, Ajax'ın genç futbolcusu Naci Ünüvar'ı resmen açıkladı. Galatasaray maçından bir gün önce şehre gelen ve derbiyi Şenol Güneş Stadı'ndan takip eden 19 yaşındaki oyuncu dün KAP'a bildirildi. Trabzonspor, her iki kanatta da oynayabilen Naci için Hollanda temsilcisine 150 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncuya da yıllık 400 bin euro maaş verilecek. Naci, Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ajax kulübü de "Türkiye'de bol şans" diyerek oyuncusuna yeni kariyerinde başarı diledi.



23 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Naci Ünüvar forma numarası olarak 23'ü seçti. NBA'in unutulmaz ismi Michael Jordan ile özdeşleşen bu rakamı futbolda da Real Madrid'e transfer olduğunda David Beckham taşımıştı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu da basketbol ve futbolda çok popüler olan bu numarayı tercih etti.