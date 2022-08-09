Trabzonspor Berat Özdemir'in Ettifaq FC'ye transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Berat Özdemir'in ayrılığına dair KAP açıklaması yaptı.



İşte o açıklama;



Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Fırtına, KAP'a yaptığı açıklamada Berat'ın bonservisini duyurdu.

"Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

المقاتل الجديد في صفوف الكوماندوز ⚔️



🇹🇷 بيرات أوزديمير#مرحبا_بيرات ❤️💚 pic.twitter.com/vbtb8Qe4LF — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 9, 2022