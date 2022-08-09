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Trabzonspor Berat Özdemir'in Ettifaq FC'ye transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, mili yıldızı Berat Özdemir'in Ettifaq FC'ye transferini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer konuya ilişkin yaptığı KAP duyurusunda, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir" ifadelerini kullandı. İşte o açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:54
Trabzonspor Berat Özdemir'in Ettifaq FC'ye transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Berat Özdemir'in ayrılığına dair KAP açıklaması yaptı.

İşte o açıklama;

Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Fırtına, KAP'a yaptığı açıklamada Berat'ın bonservisini duyurdu.

"Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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