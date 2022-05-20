Yeniden Halil Akbunar

Şampiyon Trabzonspor, yabancı oyuncuların yanı sıra yerli transferi için de hamle yapacak. Kadrodaki yaşlı ve genç sayısını dengelemek isteyen yönetim bir taraftan da yerli-yabancı oyuncu kalitesini yükseltmek istiyor. Yönetim bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da transferi için çaba sarf edilen Halil Akbunar'ı yeniden gündemine aldı. Bu sezon küme düşen Göztepe'nin sembol isimlerinden olan kanat oyuncusunun kulübüyle görüşerek ayrılma sürecini değerlendireceği öğrenildi. Ardından Fırtına'nın 28 yaşındaki futbolcu ile masaya oturması bekleniyor.