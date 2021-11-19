SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Gervinho açıklaması! Ameliyat...

Trabzonspor, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor maçında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Gervinho ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Fildişi Sahilli futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır.
Gervinho'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 19, 2021
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