Sakatlar dönecek

Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını saracak. Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle Edgar; sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Peres ile Koita'dan yararlanamayan bordo-mavililerde, Bakasetas ile Hüseyin Türkmen de son maçta sakatlandı. Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar, sağ bek Peres, forvet Koita'nın yanı sıra stoper Hüseyin'in de takıma döneceği öğrenildi.



ÜÇ EKSİK KALACAK



4 oyuncunun dönmesiyle birlikte eksik oyuncu sayısı üçe inecek. Cezalı Uğurcan ile Çaykur Rizespor maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yanı sıra Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas, Gaziantep FK karşılaşmasında yok.