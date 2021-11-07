Yabancılar şov yapıyor

Zirvede yer alan Trabzonspor'da bu sezon kaydedilen 24 golün 21'i yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny 21 gole imza attı. Yerli oyunculardan ise Abdülkadir ve Yusuf birer gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.



30 PUANA ETKİ ETTİLER



Süper Lig'de 30 puanla liderlik koltuğuna kurulan bordo- mavili takımda, yabancı oyuncular puanların tamamına katkı sağladı. Bordo-mavililerde Bakasetas 7, Nwakaeme 5, Cornelius 4, Gervinho ve Djaniny 2, Hamsik 1 gol attı. Bu performanslar zirvede olmasına büyük katkı sağladı.

TAM 17 TAKIMI GEÇTİLER



Yabancılar, ligdegol konusunda 17 takımı ise solladı. Alanya ve Başakşehir 18, Karagümrük, G.Saray ve Altay 17, Adana Demir ve Konya 16, Fenerbahçe, Kayseri ve Sivas 15, Antalya 14, Gaziantep, Kasımpaşa, Malatya 12, Göztepe 11, Çaykur Rize 9, Giresunspor 7 gol attı.