Muhteşem üçlü

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius çekti. Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 olmak üzere toplam 12 gol attı. Karadeniz devinde, 3 oyuncu 16 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 75'ine katkı sağladı. İlk 8 haftada 5 kez sahne alan en skorer oyuncu oldu. Malatyaspor, Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er, Kayserispor sınavında ise 2 kez ağları sarstı. Nwakaeme ise ligin ilk 4 haftasında Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 1'er gol kaydetti. Cornelius da Galatasaray, Konyaspor ve Alanya maçlarında 1'er gol attı.

HER MAÇTA GOLLERİ VAR

Ligin 8 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, 3 oyuncu toplamda bütün maçlara damga vurdu. Bordo-mavili futbolcular, böylelikle 18 puana katkı sağlayarak takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.