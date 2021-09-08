2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile bronz kazanan kardeşi Ali Öztürk basın toplantısı düzenledi. Abdullah, "Madalyamız ülkemize ve Trabzon'a hayırlı olsun. Memleketim Trabzon'da inanılmaz karşılandık. 30 Ağustos'ta final maçına çıkmam beni çok motive etti. Bakan bey geldi. Karşımda maçı izliyordu. Taraftar gibi bağırıyordu. Son saniye aldıktan sonra sevincimi onunla paylaşmak istedim. Ona koşarken yerdeki çıkıntıya takılıp düştüm. Daha sonra sarılıp ağladık" dedi.

5-10 DAKİKA MARŞIMIZ OKUNACAK

Bronz madalya kazanan Ali Öztürk 2024'te ağabey kardeş peş peşe İstiklal Marşı dinleteceklerini belirtti. Öztürk, "İnşallah 2024'te Paris'te ağabey-kardeş olarak birlikte yer alacağız. İkimiz de altın alıp aynı anda peş peşe 5-10 dakika İstiklal Marşımızı dinleteceğiz" ifadesini kullandı.

ALİ DE FIRTINA'YA KATILACAK

Trabzonspor Masa Tenisi Antrenörü Gürhan Zengin, Ali Öztürk'ün de Trabzonspor'a katılacağını açıkladı. Zengin, "Abdullah bizim sporcumuz. Ali kardeşimizi de Trabzonspor kadromuza katarak bedensel engellilerin normal liglerde oynaması gerektiğini, oynayabileceğini göstereceğiz" dedi.