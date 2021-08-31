Son dakika Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı rekor kırdı!

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra resmen şaha kalktı. Aslında bu birliktelik her iki tarafı da zirveye taşımış durumda. Avcı, bu döneme iyi bir başlangıç yapmasının yanı sıra geçtiğimiz sezondan itibaren yakaladığı çıkışı da sürdürüyor. Tecrübeli hoca, Fırtına ile Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Söz konusu periyotta 48 gol atan ve 24 gol yiyen Avcı'nın takımı, 2.11 puan ortalaması elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.